MB PPK toplantısı bugün gerçekleşiyor: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı beklentisi

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise politika yapıcıların "politika faizinin gerçekleşen ve öngörülen enflasyon seviyelerinin üzerinde olacağına" dair tutumunu bıraktığını kaydetti.



"EKİM AYINDA POLİTİKA FAİZİNDE İNDİRİM OLABİLİR"



TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin bu ayki toplantısında değişikliğe gitmeyebileceğini, ekim ayında politika faizinde indirim olabileceğini söyledi.



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.



TCMB'nin vurgusunun çekirdek enflasyona kaydığını belirten Kalen, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 19 seviyesinde kalabileceğini aktardı.