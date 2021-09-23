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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 09:27 | 

MB PPK toplantısı bugün gerçekleşiyor: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Yurt içi piyasalar, günlerdir Merkez Bankası tarafından açıklanacak eylül ayı faiz kararına odaklanmıştı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz karar saat kaçta belli olacak? Uzmanların faiz beklentisi nedir? İşte MB faiz kararı beklentisi...

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Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faizle ilgili yeni kararını bugün açıklayacak. Takvime doğrultusunda PPK toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu. süredir faizleri sabit seviyede tutan MB’nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği ilerleyen saatlerde belli olacak. Eylül ayı faiz kararının diğer aylarda olduğu gibi saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün gerçekleştireceği eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ekonomistler beklentilerini açıkladı.

3TCMBNİN POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 19DA SABİT BIRAKACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM

"TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 19'DA SABİT BIRAKACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun "çekirdek enflasyonun öneminin arttığına" dair ifadelerinin en azından bazı piyasa izleyicilerini, "Banka'nın bu ay mümkün olduğunca çabuk faiz indirimine gideceğine" inandırdığını söyledi.

"TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 'özellikle pandemi nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırıyor' diyerek haklı olabilir" diyen Matys, TCMB'nin politika faizini yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Matys, enflasyonun yüzde 19,25'e çıktıktan sonra para politikasında gevşeme döngüsüne gitmenin yanlış bir adım olabileceğini söyledi.

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Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise politika yapıcıların "politika faizinin gerçekleşen ve öngörülen enflasyon seviyelerinin üzerinde olacağına" dair tutumunu bıraktığını kaydetti.

"EKİM AYINDA POLİTİKA FAİZİNDE İNDİRİM OLABİLİR"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin bu ayki toplantısında değişikliğe gitmeyebileceğini, ekim ayında politika faizinde indirim olabileceğini söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

TCMB'nin vurgusunun çekirdek enflasyona kaydığını belirten Kalen, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 19 seviyesinde kalabileceğini aktardı.

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