MB PPK toplantısı bugün gerçekleşiyor: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Yurt içi piyasalar, günlerdir Merkez Bankası tarafından açıklanacak eylül ayı faiz kararına odaklanmıştı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz karar saat kaçta belli olacak? Uzmanların faiz beklentisi nedir? İşte MB faiz kararı beklentisi...
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faizle ilgili yeni kararını bugün açıklayacak. Takvime doğrultusunda PPK toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu. süredir faizleri sabit seviyede tutan MB’nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği ilerleyen saatlerde belli olacak. Eylül ayı faiz kararının diğer aylarda olduğu gibi saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.
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