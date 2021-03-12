Ekonomi Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi

ÖZEL OLARAK İSTANBUL Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan Ekonomik Reform Paketi, açıklanıyor. İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmalar ışığında açıklanacak reform paketi toplantısında Erdoğan, uluslararası yatırımcılara Türkiye daveti yapacak. Pakette son dönemde ekonomi yönetiminin sık sık tekrarladığı mali disiplin vurgusu öne çıkacak. Bu kapsamda pakette kısa, orta ve uzun vadede mali disiplini güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına dönük hedefler yer alacak.