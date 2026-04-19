Ekipler tesadüfen fark etti! Kötü kokuların geldiği eve girilince mide bulandıran gerçek ortaya çıktı

#Hatay#Kaçak Üretim#Hijyen Sorunları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 09:30

Hatay'da tebligat dağıtan zabıta ekiplerinin kötü kokuyu fark ederek girdikleri evin lokum ve cezerye üretilen kaçak imalathane olduğu ortaya çıktı. Mide bulandıran şartlarda üretilen lokum ve cezerye ekipler tarafından imha edildi ve zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu.