Ekipler tesadüfen fark etti! Kötü kokuların geldiği eve girilince mide bulandıran gerçek ortaya çıktı

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemelerde; imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler tarafından derhal işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, işletmeye yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca ilgili iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.