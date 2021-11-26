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Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 10:42 | 

Ekin Gökçe nasıl öldü? Ekin Gökçe cinayetinin detayları

Ekin Gökçe cinayetinin aydınlatılmasını isteyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Apartmanda vurulmuş halde bulunan Ekin Gökçe’nin cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen erkek arkadaşı Ebubekir T.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Peki, Ekin Gökçe nasıl öldü? Ekin Gökçe cinayetinin detayları…

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Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunan Ekin Gökçe Yıldız (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın yaşandığı apartmandaki 2 kişiyi gözaltına alırken, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen erkek arkadaşı Ebubekir T.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Yıldız’ın annesi Nermin Yıldız, “Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Kızımın katilinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum” dedi.
2EŞİ 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

EŞİ 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız’ın 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 5 Ağustos 2019’da barışmak için gittiği Sümer Mahallesi’nde husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıldız’ın bu evlilikten Ş.L.F. adında bir kızı olduğu ve eşini öldüren kişilerce tehdit edildiği öne sürüldü. Yıldız’ın bu zamana kadar kızını tek başına büyüttüğü, Ebubekir T. ile tanışıp sevgili oldukları öğrenildi.
3‘BENİM KIZIM DAHA 20 YAŞINDAYDI’

‘BENİM KIZIM DAHA 20 YAŞINDAYDI’

Olayı haber alan Yıldız’ın annesi Nermin Yıldız, anneannesi Aysel Tezel ile 3 yaşındaki kızı Ş.L.F., Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Yıldız’ın kızı Ş.L.F.’nin olan bitenden habersiz, anneannesine “Annem ne zaman gelecek” diye sorması yürekleri dağladı.
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Nermin Yıldız, “Önce damadımı, şimdi de kızımı öldürdüler. Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Kızımın katilinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. Bugün benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın. Allah’ından bulsunlar” diyerek gözyaşı döktü.
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