Ekin Gökçe nasıl öldü? Ekin Gökçe cinayetinin detayları

EŞİ 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız’ın 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 5 Ağustos 2019’da barışmak için gittiği Sümer Mahallesi’nde husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıldız’ın bu evlilikten Ş.L.F. adında bir kızı olduğu ve eşini öldüren kişilerce tehdit edildiği öne sürüldü. Yıldız’ın bu zamana kadar kızını tek başına büyüttüğü, Ebubekir T. ile tanışıp sevgili oldukları öğrenildi.