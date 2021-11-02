Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekim enflasyon oranı açıklamasına sayılı saatler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu açıklamaya göre kira artış oranı, emekli zammı gibi birçok artış oranı belli oluyor. Kasım ayının gelmesi ile beraber gözler yapılacak olan yeni açıklamaya çevrildi. Peki, ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte bu ayki rakamlara dair beklentiler ve açıklanma tarihi
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1
Ekim enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı belli oldu ve beklenti anketi sonuçlandı. Ekim ayı enflasyon beklentisi ile ilgili yapılan ankette, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00’da yapılıyor. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.
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EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.