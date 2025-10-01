Ekim boyunca hava nasıl olacak? Yağmurlu günler geliyor! ‘Kışlıkları çıkarmanın vakti geldi’

‘ATMOSFERİK SİSTEMLER ŞİMDİDEN KAR YAĞIŞI SİNYALİNİ VERİYOR’
Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kış erken geldi. Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt’un yaylaları kar yağışıyla beyaza bürünürken, vatandaşlar sabahı kartpostallık manzarayla karşılamıştı. Ekim ayında da benzer bir tablo görülebilir mi?
Dr. Güven Özdemir, “Ekim boyunda gece ve sabah saatlerinde hava daha serin, nem oranı ise yüksek olacak. Özellikle yağışın etkili olduğu dönemlerde, 2500 metrenin üzerindeki bölgelerde kar yağışı görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Dr. Özdemir, bu kar yağışlarının daha yüksek kesimlerde kalıcı hale gelebileceğini belirterek, önümüzdeki aylarda soğumanın artacağını ve kar yağışlarının daha sık yaşanabileceğini ifade etti: “Atmosferik sistemler, bu değişimin sinyallerini şimdiden veriyor.”