Ekim boyunca hava nasıl olacak? Yağmurlu günler geliyor! ‘Kışlıkları çıkarmanın vakti geldi’

‘BU YIL SONBAHARI YAŞAMADAN DİREKT KIŞA GEÇMEYECEĞİZ’

Geçtiğimiz yıl sonbahar sıcak ve kurak geçmişti. Bu yıl ise mevsim normallerine daha yakın bir tablo öngörülüyor. Peki, bu yıl sonbaharı tüm doğallığıyla ve alışık olduğumuz serinliğiyle yaşayacak mıyız?

Bu soruma “Bu yıl sonbaharı yaşar gibiyiz. Bu serinlik geçen yıl yoktu. Şimdi serinlik geldi ve arkasından yağışlar geldi” cevabını veren Dr. Güven Özdemir, şöyle devam etti:

“Ekim ayında bulutluluk oranı artacak. Ay boyunca gökyüzünü daha çok bulutlu göreceğiz. Açık günler az, bulutlu günler ise fazla olacak. Yani bu yıl sonbaharı yaşamadan kışa geçmeyeceğiz. Bu yıl sonbaharı yaşayacağız. Özellikle Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sonbaharın renkleri ve havası daha fazla hissedilecek.”