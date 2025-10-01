×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ekim boyunca hava nasıl olacak? Yağmurlu günler geliyor! ‘Kışlıkları çıkarmanın vakti geldi’

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Sağanak#Yağmur
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:23

Yaz uzadı, sonbahar gecikti. Yağmur yağdı ama beklenen rahatlama için yeterli olmadı. Özellikle İstanbul’da barajlar kritik seviyeye indi. Peki önümüzdeki günlerde yağış devam edecek mi? Ekim ayı boyunca havalar nasıl şekillenecek; serin, ılık, yoksa dalgalı bir hava mı bizi bekliyor? Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir “Bu yıl sonbaharı yaşayacağız” derken, kışın beklenen kar yağışının bile sinyalleri şimdiden gelmeye başladı.