Ekim ayında Türkiye'den en çok konut satın alan ülke belli oldu! Bakın hangi şehri tercih ettiler...

Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu.