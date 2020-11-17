Ekim ayında Türkiye'den en çok konut satın alan ülke belli oldu! Bakın hangi şehri tercih ettiler...

Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu.
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Konut satışları Ocak-Ekim döneminde yüzde 27,0 arttı
Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 280 bin 852 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,0 artış gösterdi.
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Yabancılara 2020 yılı Ekim ayında 5 bin 258 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 5 bin 258 oldu.
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Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı
Ülke: Katar
Satılan Konut Sayısı: 68
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Ülke: Sudan
Satılan Konut Sayısı: 69
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Ülke: İsveç
Satılan Konut Sayısı: 71
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Ülke: Ukrayna
Satılan Konut Sayısı: 83
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Ülke: Libya
Satılan Konut Sayısı: 84
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Ülke: Lübnan
Satılan Konut Sayısı: 99
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Ülke: ABD
Satılan Konut Sayısı: 104
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Ülke: Mısır
Satılan Konut Sayısı: 109
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Ülke: Yemen
Satılan Konut Sayısı: 125
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Ülke: Filistin
Satılan Konut Sayısı: 125
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Ülke: Azerbaycan
Satılan Konut Sayısı: 137
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Ülke: Ürdün
Satılan Konut Sayısı: 144
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Ülke: Almanya
Satılan Konut Sayısı: 159
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Ülke: İngiltere
Satılan Konut Sayısı: 202
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Ülke: Kuveyt
Satılan Konut Sayısı: 210
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Ülke: Kazakistan
Satılan Konut Sayısı: 213
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Ülke: Afganistan
Satılan Konut Sayısı: 225
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Ülke: Rusya
Satılan Konut Sayısı: 400
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Ülke: İran
Satılan Konut Sayısı: 849
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Ülke: Irak
Satılan Konut Sayısı: 909
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Yabancılara yapılan konut satışlarında Ekim 2020'de ilk sırayı 2 bin 458 konut satışı ile İstanbul aldı.
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İstanbul ilini sırasıyla 928 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Yalova ve 186 konut satışı ile Bursa izledi.