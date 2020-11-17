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HaberlerEkonomi HaberleriEkim ayında Türkiye'den en çok konut satın alan ülke belli oldu! Bakın hangi şehri tercih ettiler...
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Hürriyet
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 08:34 | 

Ekim ayında Türkiye'den en çok konut satın alan ülke belli oldu! Bakın hangi şehri tercih ettiler...

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu.

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu.

2Konut satışları Ocak-Ekim döneminde yüzde 27,0 arttı
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Konut satışları Ocak-Ekim döneminde yüzde 27,0 arttı

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 280 bin 852 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,0 artış gösterdi.

3Yabancılara 2020 yılı Ekim ayında 5 bin 258 konut satışı gerçekleşti
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Yabancılara 2020 yılı Ekim ayında 5 bin 258 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 5 bin 258 oldu.

4Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı
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Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı

Ülke: Katar

Satılan Konut Sayısı: 68

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Ülke: Sudan

Satılan Konut Sayısı: 69

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Ülke: İsveç

Satılan Konut Sayısı: 71

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Ülke: Ukrayna

Satılan Konut Sayısı: 83

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Ülke: Libya

Satılan Konut Sayısı: 84

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Ülke: Lübnan

Satılan Konut Sayısı: 99

10
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Ülke: ABD

Satılan Konut Sayısı: 104

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Ülke: Mısır

Satılan Konut Sayısı: 109

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Ülke: Yemen

Satılan Konut Sayısı: 125

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Ülke: Filistin

Satılan Konut Sayısı: 125

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Ülke: Azerbaycan

Satılan Konut Sayısı: 137

15
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Ülke: Ürdün

Satılan Konut Sayısı: 144

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Ülke: Almanya

Satılan Konut Sayısı: 159

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Ülke: İngiltere

Satılan Konut Sayısı: 202

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Ülke: Kuveyt

Satılan Konut Sayısı: 210

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Ülke: Kazakistan

Satılan Konut Sayısı: 213

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Ülke: Afganistan

Satılan Konut Sayısı: 225

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Ülke: Rusya

Satılan Konut Sayısı: 400

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Ülke: İran

Satılan Konut Sayısı: 849

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Ülke: Irak

Satılan Konut Sayısı: 909

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Yabancılara yapılan konut satışlarında Ekim 2020'de ilk sırayı 2 bin 458 konut satışı ile İstanbul aldı.

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İstanbul ilini sırasıyla 928 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Yalova ve 186 konut satışı ile Bursa izledi.

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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