Ekim ayında buz küremeye başladılar: Termometreler eksi 7'yi gösterdi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 09:31

Kars eski 7'yi gördü, araçların camları soğuktan buz tuttu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizledi.