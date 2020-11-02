Ekim ayı nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği o tarihe kadar uzatıldı!
Nakdi ücret desteği ekim ayı ödeme tarihi, ödenekten faydalananların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2 ay daha uzatılması kararlaştırılan nakdi ücret desteği, pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan ancak işsizlik maaşı alamayan çalışanlara her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Nakdi ücret desteği en son 8-9 Ekim tarihlerinde yatırılmıştı. Peki, ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, nakdi ücret desteği ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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Nakdi ücret desteği ödeme tarihi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle beraber ücretsiz izne ayrılanlara ödenen nakdi ücret desteği ekim ayı ödeme tarihine gözler çevrildi. Ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Kasım'a kadar uzatılan nakdi ücret desteğinin ekim ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ay başında yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere her ay nakdi destek ödemeleri sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını bildirmişti. Ancak ekim ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SÜRE UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
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Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.
Son duruma göre kısa çalışma ödeneği 31 Ekim’e, ücretsiz izne ayrılanlara ödenen nakdi ücret desteği de 17 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Son rakamlara göre de 3 milyon 579 bin kişiye kısa çalışma ödeneği, bir milyon 976 bin kişiye de ücretsiz izin desteği ödeniyor.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.