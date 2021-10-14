Ekim ayı kazanım testleri yayınlandı mı? İşte geçmiş aylara ait kazanım testleri

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar çerçevesinde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar ve Lise mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme çalışmaları için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından ‘kazanım kavrama testleri’ hazırlanıyor. Öğrencilere, sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan, bilgisayar, tablet ve cep telefonundan katılabilecekleri çevrimiçi testlere https://odsgm.meb.gov.tr/www/kazanim-testleri/kategori/107 adresinden ulaşılabiliyor.