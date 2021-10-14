Ekim ayı kazanım testleri yayınlandı mı? İşte geçmiş aylara ait kazanım testleri
Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması ile öğrencilere, sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan testler uygulanarak, kazanım düzeyleri belirleniyor. Kazanım testleri her ay online platform üzerinden paylaşılıyor. Peki, Ekim ayı kazanım testleri yayınlandı mı? İşte geçmiş aylara ait kazanım testleri
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar çerçevesinde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar ve Lise mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme çalışmaları için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından ‘kazanım kavrama testleri’ hazırlanıyor. Öğrencilere, sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan, bilgisayar, tablet ve cep telefonundan katılabilecekleri çevrimiçi testlere https://odsgm.meb.gov.tr/www/kazanim-testleri/kategori/107 adresinden ulaşılabiliyor.
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Çalışma fasikülleri, öğrencilerin derslerinde işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeyinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlanan fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.
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Son olarak eylül ayına ait kazanım testleri paylaşıldı. Ekim ayına ait kazanım testlerini aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.