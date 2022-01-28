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Ek zam ne zaman yatacak? Memur ve emekliye ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

#Ek Zam#Kamu İşçisi Ek Zam#Memur Ek Zam

Ek zam ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Memur ve emekli maaş zammı ocak ayı içerisinde netleşti. Bu zammın ardından ek zam ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz.’ Dedi. Peki, ek zam ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

1/4Ek zam ne zaman yatacak Memur ve emekliye ek zam verilecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ek zammın kimlere verileceği merak ediliyor. Ek zam ile ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 2,5'lik ek zammın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında ek zammın kamu işçilerine de verileceğini duyurdu. İşte detaylar

2/4EK ZAM KİMLERE VERİLECEK

EK ZAM KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır.İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

3/4Ek zam ne zaman yatacak Memur ve emekliye ek zam verilecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler.

Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor. Sanırım onunla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Kamuoyunu bilgilendirirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

4/4EK ZAM NE ZAMAN YATACAK

EK ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerine verilecek ek zammın şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde bakanlık tarafından açıklama yapılacak.

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