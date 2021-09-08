Ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte YKS ek yerleştirme işlemleri takviminde son gelişmeler
Üç oturum olarak tamamlanan 2021-YKS kapsamında, 140 puan barajını geçen adaylar için yeni bir tercih süreci başlayacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İlk ve ikinci tercihlerin ardından başlayacak bu süreç hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ancak ek tercih tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, 140 barajı ne zaman tercih yapacak?
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YKS ek tercihler için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. 2021 YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı ve kayıtlar başladı. Bu gelişme sonrası, 140 puan barajı için belirlenen 3. yerleştirme başvurularının tarihi gündeme geldi. Bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. İşte, YKS ek yerleştirme işlemleri takviminde son gelişmeler...
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EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini tamamladı.
Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.
Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170’e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.
Bu kapsamda ÖSYM'dem henüz tarih bilgileri net şekilde paylaşılmadı. Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.