Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite ikinci kayıt tarihleri
Üniversite ek tercih kayıt tarihleri, ek tercih başvurularının tamamlanmasının ardından gündeme geldiÖSYM tarafından 17-23 Eylül tarihleri arasında üniversite ek yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren adaylar, puanlarına göre yükseköğrenim boş kontenjanlarına yerleşecekler. Üniversite ikinci kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. YKS ikinci tercih sonuçları beklenirken, gözler kayıt tarihine çevrildi. Peki, ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, 2020 ÖSYM üniversite ikinci kayıt tarihleri.
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2020 üniversite kayıt tarihleri, YKS ek tercih işlemleri tamamlanırken takip edilmeye başlandı. Üniversiteye yerleşmede ikinci şansını deneyen adaylar, tercih sonuçlarına göre yükseköğretim kayıtlarını online ya da şansan gerçekleştirecekler. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS ek tercih kılavuzunda paylaşıldı. Açıklamaya göre ek tercih üniversite elektronik kayıtları 5-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İşte, üniversite kayıtlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.
Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Ancak, YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 5-11 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan ek tercihlerin sonuçları 19 Eylül’de erişime açılmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üniversite ek tercih kayıt belgeleri açıklanmadı. Ancak YKS ilk tercihleri için gerekli belgeler şunlardı;
1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
5) Nüfus cüzdan fotokopisi.
6)6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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E KAYIT NASIL YAPILIR?
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.