Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? YKS ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler
Ek tercih üniversite kayıtları için son günlere girildi. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, üniversite kayıtları adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programına başvuruları ile tamamlanacak. 5 Ekim'de üniversite e kayıtlarının son bulmasının ardından gözler bireysel kayıt tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda yer alan ek belgeler ile üniversite kayıt işlemleri son bulacak. Peki, ek tercih üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte, YKS ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve son tarih bilgisi.
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YKS ek tercih sonuçları ile başlayan üniversite kayıtlarında sona yaklaşıldı. 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında tamamlanan elektronik kayıtların ardından bireysel kayıtlar gündeme geldi. Takvime göre üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan Her üniversite kayıt için farklı ek belgeler ile üniversite kayıtlarını alacak.
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EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS ek tercih kılavuzunda daha önce gerekli belgeler listesi yayınlanmıştı. Bu belgeler şöyle;
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.