Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? 2021 YKS ek tercih üniversite kayıt belgeleri ve tarihleri
Ek tercih üniversite kayıtları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim tarihinde açıklandı. Ek tercih sonucu ile bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yerleştirildikleri yükseköğretim programına doğrudan ya da elektronik olarak yapacaklar. YKS ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler başvuru işleminde önem arz edecek. Peki, ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? 2021 YKS ek tercih üniversite kayıt belgeleri ve tarihleri.
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2021 YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. YKS ek tercih sonuçlarının belli olmasının ardından adayların gözü üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Her üniversite kayıt için farklı ek belgeler ile üniversite kayıtlarını alacak. ÖSYM üniversite kayıtlarında gerekli evrakları yayınladığı kılavuz ile erişime açtı. Takvime göre üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, elektronik kayıtların 4-5 Ekim'de alınacağı ve bu adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacağı kaydedildi.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS ek tercih kılavuzunda daha önce gerekli belgeler listesi yayınlanmıştı. Bu belgeler şöyle;
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
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d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.