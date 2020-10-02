Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? E-Devlet üniversite kayıt ekranı bilgileri
YKS ek tercih sonuçları ile toplam 101 bin 514 boş kontenjana yerleşen 48 bin 351 aday, üniversite kayıtları için harekete geçecek. Ön lisans ya da lisans bazında herhangi bir programa yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini elektronik ortamda tamamlayabilecek. Her üniversite için kayıt tarihleri, ÖSYM'nin belirlediği tarih aralığında yapılacak. Peki, ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında ÖSYM'den alınan detaylı bilgiler
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Üniversite kayıt işlemleri, ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Bu süre dahilinde herhangi bir üniversiteye başvuruda bulunamayan adaylar, kayıt hakkını kaybetmiş olacak.
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ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversitelerde 5-7 ekim tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 5-9 Ekim tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. 2020-YKS ek yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 7 Eylül tarihine kadar, YÖK"ün e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan ‘Üniversite e-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 7 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.