Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İkinci tercih sonuçları bekleniyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) alınan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihlerinde sona gelinmek üzere. Tercih işlemlerini tamamlayan on binlerce üniversiteli adayı, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, YKS üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2020 YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri devam ediyor. Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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TERCİH SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
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YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.