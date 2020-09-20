Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek tercihlerin biteceği tarih belli oldu!
2020 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından başlatılan üniversite ikinci tercih dönemiyle beraber gündeme geldi. YKS tercih döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyip ek tercihlerde boş kontenjanlara yerleşmeyi bekleyen üniversite adayları 23 Eylül 2020 tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayacaklar. 2020 YKS ek tercihleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alınacak. Tercihlerin ardından üniversite kayıt işlemi başlayacak. İşte, 2020 üniversite 2. tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 17 Eylül tarihinde başlatılan üniversite ek tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 23 Eylül tarihinde kadar devam edecek olan ek tercihlerin değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihin tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından açıklanan duyuruya göre, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
3
Abone Ol
Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
4
Abone Ol
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
Üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
5
Abone Ol
KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.
Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.
Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.
Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.
K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.
6
Abone Ol
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.