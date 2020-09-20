Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek tercihlerin biteceği tarih belli oldu!

KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI? YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.



Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.



Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.



Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.



K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.