Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite (YKS) ek yerleştirme sonucunda tarih yaklaşıyor
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih sonuçları, son dakika açıklamalar ile adaylar tarafından takip ediliyor. YKS sonuçlarına göre, yükseköğretim programlarındaki boş kontenjanlara yerleşmeyi bekleyen üniversite adayları, YKS ikinci yerleştirme sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Yükseköğretim programlarına yerleşenler, üniversite elektronik kayıtlarını 5-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek. İşte, 2020 üniversite ek tercih sonuçları için beklenen tarih.
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Üniversite ek tercih sonuçları, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında YKS ek tercihlerini yapan adaylar tercih sonuçları için yapılacak açıklamalara odaklandı. YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, üniversite ikinci kayıt işlemleri 5 Ekim tarihinde başlayacak. Yerleştirme sonuçlarının ekim ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor. Üniversite ikinci tercih sonuçları ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. İşte, ayrıntılar.
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EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
Üniversite ek tercih sonuçlarıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir
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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.
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Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.