Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite (YKS) ek yerleştirme sonucunda tarih yaklaşıyor

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.



Üniversite ek tercih sonuçlarıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.