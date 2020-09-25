Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme sonucu için tarih detayı
Üniversite ek tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite ek tercih sonuçları için gözler artık ÖSYM'ye çevrildi. 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan YKS ek tercih başvurularının ardından, binlerce aday yerleştirme sonuçları için yapılacak açıklamalara odaklandı. YKS ikinci yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranında açıklanacak. Tercih sonuçları adayın T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Yükseköğretim programına kayıt hakkı elde edenler 5 Ekim'den itibaren üniversite kayıtlarını yapmaya başlayacaklar. İşte, 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları için beklenen tarih.
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1
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YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklamalar kapsamında takip ediliyor. 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yerleşmeyi bekleyen adaylar, üniversite ikinci tercih başvurularını tamamladı. YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre üniversite ikinci kayıt işlemleri 5 Ekim tarihinde alınmaya başlanacak. Söz konusu sonuçların ekim ayının ilk günlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor. İşte, ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
Üniversite ek tercih sonuçlarıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir
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EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
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Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.