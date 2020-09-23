Ek tercih başvurusu ne zaman saat kaçta bitiyor? osym. gov tr YKS üniversite ek tercih başvuru ekranı ve başvuru detayları!

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.



Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu tercih işlemleri için önem arz edecek.



