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HaberlerEğitim HaberleriEk tercih başvurusu ne zaman saat kaçta bitiyor? osym. gov tr YKS üniversite ek tercih başvuru ekranı ve başvuru detayları!
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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 19:44 | 

Ek tercih başvurusu ne zaman saat kaçta bitiyor? osym. gov tr YKS üniversite ek tercih başvuru ekranı ve başvuru detayları!

2020 Üniversite ek tercih ekranı, ek tercih tarihlerinde son güne girilmesinin ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. 2020 YKS sonuçlarına göre üniversite ek yerleştirme başvurusunda bulunacak olanlar, 23 Eylül'e kadar işlemlerini tamamlayacaklar. ÖSYM'nin AİS bağlantısı olan ais.osym.gov.tr internet adresinden YKS ek tercih başvuru ekranı aracılığı ile ek tercihler alınacak. YKS ek yerleştirme işlemleri T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile gerçekleşecek. Peki, ek tercih başvurusu nasıl yapılır ve başvurular ne zaman bitiyor? İşte, osym. gov tr ek tercih başvuru ekranı ve başvuru işlemiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

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2020 YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversiteye yerleşmede ikinci şansını deneyen adaylar, YKS ek tercihlerini başvuru ücretini yatırmalarının ardından gerçekleştirecekler. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme kılavuzu bilgi ve boş kontenjan sayısına göre tercihler yapılacak. Toplam 24 tercih hakkı bulunan üniversite adayları tercihlerinde baraj puanlarını göz önüne alacak. 150 barajını geçenler önlisans, 170 barajını geçenler lisans programlarından tercih yapabilecekler. İşte, ayrıntılar.

2YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK
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YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu tercih işlemleri için önem arz edecek.

3EK TERCİH BAŞVURU SAYFASI
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EK TERCİH BAŞVURU SAYFASI

Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Bu ücreti yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

ÖSYM YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4KAÇ TERCİH YAPILACAK
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KAÇ TERCİH YAPILACAK?

Adayların tercih yapmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekiyor. 24 tercih hakkı bulunuyor. 150 barajını geçenler önlisans, 170 barajını geçenler lisans programlarından tercih yapabilecekler. Adayların genel yerleştirmede olduğu gibi programların özel koşullarına dikkat etmeleri önemli. Ek yerleştirmede uzmanlar, adayların sıralamalarına değil, puanlarına bakarak tercih yapmalarını öneriyor.

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Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

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