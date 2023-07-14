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Ek MTV’den kimler muaf? Ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) hangi araçları kapsıyor, kimler ödeyecek? Meclis komisyonundan geçti!

Güncelleme Tarihi:

#Ek MTV#Ek MTV Ödemesi#Ek MTV Taksiti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 10:08

Günlerdir kamuoyu gündeminde yer alan yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ kabul edildi. Ek MTV’den kimler muaf? sorusu da bu olayla birlikte merak edilmeye başlandı. Peki, Ek MTV hangi araçları kapsıyor, kimler ödeyecek? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili detaylar…

1/7Ek MTV’den kimler muaf Ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) hangi araçları kapsıyor, kimler ödeyecek Meclis komisyonundan geçti

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede birçok ilde ağır hasarlar meydana geldi. Depremin yaraları sarılmaya devam ederken yol açtığı ekonomiklerin telafi edilmesi için de Ek MTV ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Peki, Kimler ek MTV ödemeyecek? İşte detaylar…

2/7EK MTV KANUNU TBMM’DE KABUL EDİLDİ

EK MTV KANUNU TBMM’DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, ’6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ kabul edildi.

Kanunla; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununu çerçevesinde; kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülüyor.

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3/7Ek MTV’den kimler muaf Ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) hangi araçları kapsıyor, kimler ödeyecek Meclis komisyonundan geçti

Ek motorlu taşıtlar vergisinin, bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler adına bu kanunun yayımı tarihinde; bu kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirileceği ve tebliğ edilmiş sayılacağı düzenleniyor.

Ayrıca maddede, söz konusu verginin ödeme şekli ve zamanı düzenlenirken, istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından da geçerli kılınmakta ve 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutuluyor. Ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak maddede hüküm bulunmayan hallerde, uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.

4/7EK MTV’DEN KİMLER MUAF

EK MTV’DEN KİMLER MUAF?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

Ek MTV muafiyetinin, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'daki araç sahiplerinin ikametlerine göre mi, yoksa araç plakalarına göre mi olacağı tartışılıyor. Çünkü, söz konusu şehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere çeşitli illerin plakasını taşıyan binlerce araç mevcut.

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5/7Ek MTV’den kimler muaf Ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) hangi araçları kapsıyor, kimler ödeyecek Meclis komisyonundan geçti
6/7EK MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR

EK MTV HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

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Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

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#Ek MTV#Ek MTV Ödemesi#Ek MTV Taksiti

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