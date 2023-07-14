Ek MTV’den kimler muaf? Ek MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) hangi araçları kapsıyor, kimler ödeyecek? Meclis komisyonundan geçti!

EK MTV’DEN KİMLER MUAF?
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.
Ek MTV muafiyetinin, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay'daki araç sahiplerinin ikametlerine göre mi, yoksa araç plakalarına göre mi olacağı tartışılıyor. Çünkü, söz konusu şehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere çeşitli illerin plakasını taşıyan binlerce araç mevcut.