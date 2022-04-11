EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?: 3600 ek gösterge için tarih beklentisi... Kimler faydalanacak? İşte detaylar

MAAŞLARA ETKİSİ NASIL OLACAK

Maaşlar ve ikramiye ne kadar artar? Bu da yapılacak düzenlemeye bağlı ama şu kadarını söyleyeyim; çalışma süresine göre değişmekle birlikte 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Örneğin, 6.854 lira alan ve ek göstergesi artırılan öğretmenin maaşı düzenleme sonrası 685 lira artacak. Aynı şekilde 9.710 lira maaş alan polis memurunun maaşı 971 lira yükselecek.



EMEKLİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR



BENZER durum ikramiyelerde de yaşanacak ve 17 bin ila 27 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 30 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak. 2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak. 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmuş bir öğretmenin ek göstergesi 3600’e çıktıktan sonra aylık 720 lira maaşından artış olacak. 3600 ek göstergenin bir avantajı daha var; o da istihdamı arttırmak. Birçok kamu çalışanı emeklilik için 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. Birçok kişi de kamuda istihdam için sırada bekliyor. Düzenleme yapıldıktan sonra emeklilik nedeniyle boşalan kadrolara yeni memur alımı yapılabilecek.