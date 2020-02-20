Ek atama için 20 bin müjdesi! Öğretmen 2020 atama kontenjanları belli oldu mu?

Ek atama ile 20 bin öğretmen alımı açıklamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 20 bin ek öğretmen atama süreci kapsamında öğretmen atama kontenjanları için de sorgulamalarını sürdüren vatandaşlar, kontenjan dağılımı hakkında herhangi bir bilgi olup olmadığını merak ediyor. Peki, öğretmen ek atama kontenjanları ne zaman belli olur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



EK ATAMA KONTENJANLARI İÇİN BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen ek atama süreci hakkında bazı bilgiler paylaştı.



Bakan Selçuk'un atama ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;



"Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti."



Peki, kontenjan bilgileri yayımlandı mı? İşte, o detaylar...