Ek atama için 20 bin müjdesi! Öğretmen 2020 atama kontenjanları belli oldu mu?
Türkiyenin dört bir yanında merakla beklenen ek atama içi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi verdi. Anadolu Ajansı (AA) canlı yayınına katılan Bakan Ziya Selçuk, ek atama süreci hakkında bazı bilgiler paylaştı. Peki, ek atama için kontenjan bilgileri belli oldu mu? İşte, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren 20 bin ek atama süreci ve kontenjan bilgileri hakkında bazı bilgiler
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Ek atama ile 20 bin öğretmen alımı açıklamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 20 bin ek öğretmen atama süreci kapsamında öğretmen atama kontenjanları için de sorgulamalarını sürdüren vatandaşlar, kontenjan dağılımı hakkında herhangi bir bilgi olup olmadığını merak ediyor. Peki, öğretmen ek atama kontenjanları ne zaman belli olur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EK ATAMA KONTENJANLARI İÇİN BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen ek atama süreci hakkında bazı bilgiler paylaştı.
Bakan Selçuk'un atama ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti."
Peki, kontenjan bilgileri yayımlandı mı? İşte, o detaylar...
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20 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMA KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
20 bin öğretmen ek atama süreci kontenjan dağılımı hakkında detaylar merak konusu olmaya başladı. Konuyla ilgili güncel bir açıklama henüz yapılmadı. Kontenjan dağılımına yönelik açıklamanın en erken nisan ayında yapılması bekleniyor.
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Geçtiğimiz alım dönemine ait kontenjan ve branş dağılımı bilgisine bu ve önceki fotoğraf aracılığıyla erişebilirsiniz.
Bakan Selçuk'un diğer açıklamaları için lütfen sonraki fotoğrafa geçiniz...
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BAKAN SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI
"LGS ile ilgili ikinci bir müjdeyi daha verelim. Vatandaşlarımızın şöyle bir beklentisi var. Bu sene öğrenci sayısı arttı 120 bin öğrenci devam ettiğininden öğrencilerin stresi artıyor 'Biz nasıl gireceğiz?' diye. Biz 120 bin olarak değil yüzde 10 olarak bakıyoruz. Bu sene tüm öğrencilerimizin yüzde 10'unu alacağız. Bununla ilgili bir senedir çalışıyoruz. Okul okul, mahalle mahalle çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınıyor merak etmesinler. Yüzde 10 civarında öğrenci, sınavla girilen okullara girecek. Türkiye’de okullar arasından imkân ve öğrenme farkını azaltmak ana hedeflerden biri. Diyelim ki okulların yıllık bütçesiyle ilgili destek bu tük okullara özel katkı. atölye yaptık diyelim 604 bin civarı atölye yaptık. Bunun 300 milyon lira üzerinde maliyeti var. Bu atölyelerin imkânı daha az olan okullar yaptık. O bahsettiğiniz okullara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Öğretmen eğitimlerine öncelik tanıyoruz. Okulun finansmanında bu çerçevede hem genel olarak iyileştirme, okul bazında iyileştirmeye devam ediyoruz. 1 milyon 700 bin katılıyorsa da yüzde 10’unu yerleştireceğiz. Katılımın yüzde 10’una göre kontenjan olacak. O konuda aileler rahat olsun. 1 milyon 700 bin kişi sınava girerse 170 bini sınavla alan okullara yerleşebilir."
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"OKULLARDA STANDARTLARI YÜKSELTMEK İSTİYORUZ"
"Bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Hangi konuda kara alacaksak ilgili paydaşlarla çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz olmadan karar almayız. Özel öğretimle ilgili paydaşları davet ettik. Neye ihtiyaç var konuştuk. Çok beklenti var. yüzde 100'e yakınını çözdük. Velilerimiz özel okula ön kayıt yapıyor. Yüzde 10’u iadesi konusunda sorun vardı. Biz bunu çözdük.Kurumlardan ayrılan ücret iadeleri en az bir ay içinde ödenir diye düzenleme getirdik. Okullarımızın fiziki koşullarıyla ilgili sıkıntılar vardı. Özel okul açılma standartlarımız vardı bunları yükselttik. Sorunlara yol açmaması gibi, başka alanlarda kullanılmaması gibi her türlü talebimizi taslak olarak koyduk. Yönetmelikle bizim düzenleyeceğimiz hususlarla ilgili en az 500 metrekare bir bahçe olmasını istiyoruz. Standartları yükseltmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemi diye yaptığımız bir şey var. Nereye okul yapılması, imar durumu, sınıf sayısı hepsi burada. okul açmak isteyenlerin bununla ilgili verileri eklemesini istiyoruz. Orada da fırsat adaleti üzerinden gidiyoruz. aksi takdirde eğitimin amacı bozuluyor."
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"HAKEMLİK LİSESİ AÇIYORUZ"
Diğer taraftan da ulusal ve uluslararası bazı düzeydeki çalışmalarda başarılı olan çocuklarımız var. Çocuk ben sınava hazırlanıyorum diyerek spordan sanattan vazgeçmemeli. TÜBİTAK aracılığıyla sporla bağlantılı kurumlar açacağız derece elde eden çocukların özel öğretim okullarında okuyabilmesiyle ilgili avantaj getirdik. Sporla bilimle ilgilenen herkese ek avantaj sağlamakla ilgili hazırlık çalışmalarımız var. Hem akademik tarafıyla ilgileniyoruz yüzde 50’nin üzerinde lisanslı sporcu artışı oldu. Voleybolun altyapısı çok iyi geliyor. Futbol federasyonuyla hakemlik lisesi açıyoruz. Eylülde başlıyor. Bunların iş önceliği olmalı. Hakem olmak hayalim diyene özel yer var. Altyapı kurduk 2 Eylül'den itibaren her bir çocuğumuz bilimde, sanatta, sporda ne yaptıysa bunu kayıt altına alıyoruz. Bir çocuk diyelim ki Ağrı'dan İstanbul'a gitti. Karnenin dışında elinde bir şey yoktu. Şimdi başarısını, olimpiyatını e-Portfolya’da görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla tarama yapıyoruz. Hangi çocuğun hangi spora yeteneği var. Nokta atışı sporcuyu belirliyoruz. Bunun dijital altyapısını kurduk. Hepsini MEB destekliyor.