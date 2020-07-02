EİKP ödemesi nedir, kimler alabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapıyor.



Buna göre, EİKP ödemeleri doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek. PTT Kartı olanlar 1000 liralık EİKP kapsamındaki sosyal yardım ödemesini tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekilebiliyor.