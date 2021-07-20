Bayram mesajları Eid Mubarek etiketiyle paylaşılıyor. Eid mubarak etiketli bayram mesajları sosyal medya gündeminde. Birçok kişinin bayram mesajını " Eid mubarak" etiketiyle paylaşması ardından terimin anlamı merak konusu oldu. Peki, Eid mubarak ne demek, anlamı nedir? İşte eid mübarek teriminin anlamı ve bayram mesajlarından örnekler...
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Eid mübarek, son zamanlarda bayram mesajlarında sık sık geçen terimlerden biri oldu. Eid Mubarak veya Arapça bir terim olup, “kutsanmış bayram” anlamına gelir. Terim, Arap Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası Müslümanlar bunu bayramda kullanmak için bir selamlama olarak kullanırlar.
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Eid mübarek teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.
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EİD MUBAREK ETİKETLİ MESAJLARDAN BAZILARI
Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak
Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak
Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak
Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlara#EidMubarak