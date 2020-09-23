Ehliyetler kimliklere ne zaman yüklenecek? Bakan Soylu tarih verdi!
Kimlik kartı ve ehliyette yeni döneme giriliyor. Bundan böyle yeni tip sürücü belgeleri çipli nüfus kartlarına yüklenebilecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından işlemlerin ne zaman başlayacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, ehliyetler kimliklere ne zaman yüklenecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgelerinin, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacağını bildirdi. İşte, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenmesi işlemi hakkında bilgiler...
2
Abone Ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasını anlattı. Geçmişte nüfus işlemleri için uzun süre beklendiğini anlatan Soylu, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, hizmetleri hızlandırdıklarını belirtti.
Bakan Soylu, "21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır. Bu işlem için, herhangi bir ücret alınmayacak." diye konuştu.
Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesinin de kimlikten otomatik olarak silineceğini belirten Soylu, "Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama esas itibariyle geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma cihazı, kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek." ifadelerini kullandı.
3
Abone Ol
Yeni sistemden sürücü belgesi basımının aynen devam edeceğini, yükleme işleminin yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacağını dile getiren Soylu, "Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar, 'kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız." diye konuştu.
Bakan Soylu, bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ancak yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekeceğini anlattı.
Sistemin test edilmesi amacıyla ülke genelinde 3 bin 500 personelin kimlik kartına yeni nesil sürücü belgesinin yüklendiğini aktaran Soylu, şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşılmadığını, her türlü teknik önlemin alındığını bildirdi.