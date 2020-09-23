Ehliyetler kimliklere ne zaman yüklenecek? Bakan Soylu tarih verdi!

Yeni sistemden sürücü belgesi basımının aynen devam edeceğini, yükleme işleminin yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacağını dile getiren Soylu, "Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar, 'kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız." diye konuştu.



Bakan Soylu, bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ancak yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekeceğini anlattı.



Sistemin test edilmesi amacıyla ülke genelinde 3 bin 500 personelin kimlik kartına yeni nesil sürücü belgesinin yüklendiğini aktaran Soylu, şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşılmadığını, her türlü teknik önlemin alındığını bildirdi.



