Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? İşte ayrıntılar

Ehliyet değiştirmeyle ilgili 2020'nin sonuna kadar verilen sürede değişikliğe gidilmişti. Gözler şimdi ehliyet yenileme işlemleri için belirlenen son tarihte. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...



Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesiyle ilgili geçtiğimiz aylarda önemli bir gelişme yaşandı. Yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilme süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır."



