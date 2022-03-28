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Ehliyet değişimi ne zamana kadar yapılabilecek? Eski tip sürücü belgeleri için son aylar

#Ehliyet Değişimi#Ehliyet#Seoanasayfa

Eski tip sürücü belgelerinin ne zamana kadar değiştirilebileceği merak konusu oldu. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre yakın zaman sonra bitecek. Süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet değişimi ne zamana kadar yapılabilecek?

1/3Ehliyet değişimi ne zamana kadar yapılabilecek Eski tip sürücü belgeleri için son aylar

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre sonunda, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. İşte, ehliyet belgesi değişiminde son gelişmeler...

2/3EHLİYET DEĞİŞİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN

EHLİYET DEĞİŞİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

3/3EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.

 

 

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#Ehliyet Değişimi#Ehliyet#Seoanasayfa