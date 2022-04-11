Ehliyet değişim tarihi ne zaman bitecek? Bakanlık tarih verdi

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.



Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)



Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)



Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu



Sürücü belgesi



Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu



2 adet biyometrik fotoğraf



Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan



Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)



Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.



