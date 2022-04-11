Ehliyet değişim tarihi ne zaman bitecek? Bakanlık tarih verdi

Eski tip sürücü belgelerinin ne zamana kadar değiştirilebileceği merak konusu oldu. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre yakın zaman sonra bitecek. Süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. İşte, ehliyet belgesi değişiminde son gelişmeler...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)
Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi
Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
2 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi.