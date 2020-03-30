Egzaması olanlar ellerini yıkadıktan sonra nasıl korumalılar?

El egzaması olan kişiler, kendi sabun ve nemlendiricini yanlarında taşımalı mı? Bunu genellikle, farklı ürünlere duyarlı olan hastalara öneririm. Ancak, bu salgın senaryosunda, iki husus daha vardır. İlk olarak; ürünlerinin zararlı mikroplarla kontaminasyonunu önlemek için insanların nemlendirici uygulamadan önce, ellerini düzgün bir şekilde temizlemeleri önemlidir. İkincisi; insanların sabun ve nemlendiricileri yanında taşımak için kullandıkları kapların dışını da temizlemesi ve/veya sterilize etmesi önemlidir. Aksi takdirde bu tüplerin yüzeylerinde, zararlı mikroplar taşınma riski oluşur. Bu nedenle de; yanımızda sabun taşımak, fayda yerine zarar da getirebilmektedir.