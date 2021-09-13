EGM Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurularında son durum!
Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçilik kadrosuna yerleşmek için müracaatlarını yapacak adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamalar ile 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları netlik kazanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Peki, EGM Jandarma bekçi alımı ne zaman? İşte, 2021 jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamalar ile 2021 bekçilik alımı süreci başlamış olacak. Bekçilik başvuru şartlarına uyan adaylar, Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri ile işlemlerini tamamlamış olacaklar. Ancak bekçilik alımı ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi.
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JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
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Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.