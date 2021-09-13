EGM Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurularında son durum!

Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamalar ile 2021 bekçilik alımı süreci başlamış olacak. Bekçilik başvuru şartlarına uyan adaylar, Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri ile işlemlerini tamamlamış olacaklar. Ancak bekçilik alımı ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi.