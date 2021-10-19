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Gündem
Musa KESLER
Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 07:00 | 

Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da 30’dan fazla suça karıştıkları belirlenen uyuşturucu ve organize suç örgütü Lions-Cartel’in Afgan kökenli lideri Sergen Ahmedi, Türkiye'de yakalanmasının ardından sınır dışı edildi. Böylece, Ahmedi'nin Türkiye'de geçirdiği, kendi ifadesiyle "eğlenceli günleri" sona ermiş oldu.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi, geçtiğimiz hafta Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme geldi. Türkiye’de hiç tanınmasa da Almanya’da çok meşhur olduğu ortaya çıktı.

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Zira Almanya’da ‘Lions-Cartel’ adlı kulübüyle faaliyet gösteren ve çok sayıda suç kaydı olan birisiydi.

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Resmi makamlara göre bir ‘suç imparatorluğu’ yönetiyordu.

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Bazı milletvekilleri konuyu TBMM’de de gündeme getirdi. Ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Sergen Ahmedi, kaldığı otelde 4 adamıyla birlikte gözaltına alındı.

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Yapılan araştırmada Ahmedi ve adamlarının Türkiye’de herhangi bir suça karışmadıkları belirlendi. Ancak Ahmedi ve adamlarının Türkiye’de bulunmalarının da yasal olmadığı anlaşıldı. Ahmedi ve adamları sınır dışı edildi.

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Hürriyet, Ahmedi’nin gözaltında verdiği ifadeye ulaştı.

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Almanya’dan Afganistan’a sınır dışı edildiğini söyleyen ve oradan da Türkiye’ye geldiklerini anlatan Ahmedi şunları söyledi:

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“Lions-Cartel bir Almanya kuruluşudur. Almanya’da resmî bir spor okuludur. Dünyaca ünlü boksörlere benim kulübüm sponsor oldu.

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Lions-Cartel’in Türkiye’de bir faaliyeti yok.

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Almanya’ya tekrar dönebilmem için 2 yıl 6 ay geçmesi gerekiyor. Bu süreyi Türkiye’de doldurup Almanya’ya dönmek istiyorum.

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Türkiye’de uzun süre kalmak için başvuruda bulunmam gerektiğini bilmiyordum.

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Yanımdaki diğer şahıslar da benim gibi. Onlar da bir suça karışmadı. Birlikte spor yapıp çok eğlenceli vakit geçiyorduk.”

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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