Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da 30’dan fazla suça karıştıkları belirlenen uyuşturucu ve organize suç örgütü Lions-Cartel’in Afgan kökenli lideri Sergen Ahmedi, Türkiye'de yakalanmasının ardından sınır dışı edildi. Böylece, Ahmedi'nin Türkiye'de geçirdiği, kendi ifadesiyle "eğlenceli günleri" sona ermiş oldu.
Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi, geçtiğimiz hafta Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme geldi. Türkiye’de hiç tanınmasa da Almanya’da çok meşhur olduğu ortaya çıktı.
2
Zira Almanya’da ‘Lions-Cartel’ adlı kulübüyle faaliyet gösteren ve çok sayıda suç kaydı olan birisiydi.
3
Resmi makamlara göre bir ‘suç imparatorluğu’ yönetiyordu.
4
Bazı milletvekilleri konuyu TBMM’de de gündeme getirdi. Ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
5
Sergen Ahmedi, kaldığı otelde 4 adamıyla birlikte gözaltına alındı.
6
Yapılan araştırmada Ahmedi ve adamlarının Türkiye’de herhangi bir suça karışmadıkları belirlendi. Ancak Ahmedi ve adamlarının Türkiye’de bulunmalarının da yasal olmadığı anlaşıldı. Ahmedi ve adamları sınır dışı edildi.
7
Hürriyet, Ahmedi’nin gözaltında verdiği ifadeye ulaştı.
8
Almanya’dan Afganistan’a sınır dışı edildiğini söyleyen ve oradan da Türkiye’ye geldiklerini anlatan Ahmedi şunları söyledi:
9
“Lions-Cartel bir Almanya kuruluşudur. Almanya’da resmî bir spor okuludur. Dünyaca ünlü boksörlere benim kulübüm sponsor oldu.
10
Lions-Cartel’in Türkiye’de bir faaliyeti yok.
11
Almanya’ya tekrar dönebilmem için 2 yıl 6 ay geçmesi gerekiyor. Bu süreyi Türkiye’de doldurup Almanya’ya dönmek istiyorum.
12
Türkiye’de uzun süre kalmak için başvuruda bulunmam gerektiğini bilmiyordum.
13
Yanımdaki diğer şahıslar da benim gibi. Onlar da bir suça karışmadı. Birlikte spor yapıp çok eğlenceli vakit geçiyorduk.”