Eğlence yerleri ve eğlence mekanları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Eğlence yerleri ve eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da başlayan corona virüsü normalleşme adımları kademeli olarak genişletilmeye devam ediyor. Kafe, restoran, lokanta gibi yerlerin yeniden faaliyete geçmesinin ardından gözler eğlence mekanlarındaki son duruma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, eğlence mekanları ile nargile satışı yapan yerlerin açılan işletmeler kapsamının dışında olduğunu söyledi. İşte, ayrıntılar.
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Corona virüsü mücadelesi kapsamında mart ayında kapatılan bir çok restoran, kafe gibi işletmeler kademeli olarak yeniden kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı ve Dünya Tütüne Hayır Günü etkinliğinde yaptığı açıklamada, eğlence yerlerinin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etti.
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EĞLENCE YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” etkinliğinde video konferans yoluyla gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, eğlence yerleriyle ilgili şunları söyledi;
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Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.
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1 Haziran itibari ile uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.