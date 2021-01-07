Eğlence merkezinde kısıtlamayı ihmal ettiler, polisi görünce çatıya saklandılar
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden bir eğlence merkezindeki 40 kişi, polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştıkları çatıda yakalandı. 40 kişi hakkında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı. 2 gün önce kısıtlamayı ihlal ettiği için mühürlenen başka bir eğlence merkezinin yine açık olması üzerine içerideki 24 kişi hakkında aynı işlemler uygulandı.