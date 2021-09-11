Eğitim Ödeneği nedir? Eğitime hazırlık ödeneği kimlere ne zaman yatacak? İşte detaylar
Kırtasiye parası olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 2020-2021 öğretim yılı için 1210 liraydı. 2021 Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 1250 lira olarak belirlendi. Peki, eğitim ödeneği nedir? Eğitime hazırlık ödeneği kimlere ne zaman yatacak? İşte detaylar
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Eğitim ödeneği fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödenir. Kırtasiye ödeneği olarak da adlandırılan öğretim yılına hazırlık ödeneğine Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl zam yapılıyor.
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Ağustos ayı içinde gerçekleşen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde alınan karar göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 1.400 TL olarak kabul edildi.
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KIRTASİYE PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirilmişti.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirilmişti.