Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Kırtasiye parası yattı mı? Açıklama geldi

Kırtasiye parası ne zaman yatacak, sorusu öğretmenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi. Öte yandan 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.