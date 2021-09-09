Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Kırtasiye parası yattı mı? Açıklama geldi
Eğitim ödeneğinin ödeme tarihi okulların açılmasının ardından öğretmenlerin gündemine geldi. Bu yıl 1250 lira olarak öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği yani kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda öğretmenlerin ödemeleri eylül ayında alacağı bildirildi. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödemeler yapılacak. Peki, kırtasiye parası yattı mı? İşte, 2021 eğitim ödeneği ödeme tarihi.
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1
Kırtasiye parası ne zaman yatacak, sorusu öğretmenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi. Öte yandan 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.
2
KIRTASİYE PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
3
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.
4
EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.