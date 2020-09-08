Eğitim ödeneği ne zaman verilecek? Kırtasiye parası ödeme tarihi
Eğitim ödeneğini verileceği tarih okulların açılmasına kısa süre kala gündeme geldi. Her sene okullar açılmadan önce öğretmenlere verilen eğitim ödeneği -kırtasiye parası hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları devam ederken eğitim ödeneklerinin yatırılacağı tarihe gözler çevrildi. MEB'ten konuyla ilgili gönderilen genelgede eğitim ödenekleriyle ilgili bilgi verildi. Peki, eğitim ödeneği ne zaman verilecek? İşte, detaylar.
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlere ödenen eğitim ödeneğini yatırılacağı tarih merak konusu. 2020 2021 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala MEB'ten eğitim ödenekleriyle ilgili yazı gönderildi. 7 Eylül'den itibaren eğitim ödeneklerinin öğretmenlere verildiği bildirildi.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Eğitim ödenekleri merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen genelge ile öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden yatmaya başlayacağı bildirildi. Ödeneklerin yatıp yapmadığı banka hesapları üzerinden kontrol edilecek.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.