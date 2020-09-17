Eğitim ödeneği hesaplara ne zaman yatacak? Binlerce öğretmen merak ediyor!
Her eğitim öğretim döneminin başında eğitim çalışanlarına ödenen eğitime hazırlık ödeneği ya da bir diğer ifadeyle kırtasiye parasının 2020-2021 eğitim yılı için ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Konuya dair araştırma yapan öğretmenler bilgi almak adına sorgulamalarına hız verdi. Peki, eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?
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Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen eğitim ödeneği yardımı, okulların açılmasına kısa bir süre kala gündem oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL olarak ödeniyor. Bu ödeme 2021 yılında 1.250 TL olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderdiği yazıda ödemelerin 7 Eylül’den itibaren verilmeye başlanacağını duyurmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile yazı gönderildi. Öğretmenlerin eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı. Ödeneklerin yatıp yapmadığı banka hesapları üzerinden kontrol ediliyor.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.