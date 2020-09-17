Eğitim ödeneği hesaplara ne zaman yatacak? Binlerce öğretmen merak ediyor!

Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL olarak ödeniyor. Bu ödeme 2021 yılında 1.250 TL olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderdiği yazıda ödemelerin 7 Eylül’den itibaren verilmeye başlanacağını duyurmuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile yazı gönderildi. Öğretmenlerin eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı. Ödeneklerin yatıp yapmadığı banka hesapları üzerinden kontrol ediliyor.