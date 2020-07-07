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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:54,

Eğer Kim Kardashian 'first lady' olursa...

ABD'yi hareketli günler bekliyor. Yakın bir gelecekte ülkede başkanlık seçimleri yapılacak. Trump'ın yerini koruyup koruyamayacağı merak edilirken ortalığı hareketlendiren bir aday da ortaya çıktı: Rap'çi ve tasarımcı Kanye West.

Fotoğraflar: Mega, Instagram

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1SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gösteri dünyasının en tanınmış ünlülerinden Kim Kardashian ile evli olan dört çocuk babası West, sosyal medya hesabından ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladı.

2BÜYÜK AMERİKA VAADİ
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BÜYÜK AMERİKA VAADİ

West, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" dedi. West'e ilk destek de Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi. Bu arada Kanye West, 2015 ve 2018'de de ABD başkanı olmak istediğini açıklamıştı.

3SONRA NE OLACAK
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SONRA NE OLACAK?

Kanye West'in ABD başkanlığına adaylığını koyması da ortalığı hareketlendirdi. Bunun en önemli nedeni de eşi Kim Kardashian. Sosyal medya kullanıcıları, West seçimleri kazanırsa Kardashian'ın nasıl bir First Lady olabileceğine dair fikirler beyan etti. Bazıları da akıllarına takılan bazı soruları ifade etti bu konuda.

4BEYAZ SARAYDA SELFIE
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BEYAZ SARAY'DA SELFIE

Çok sayıda Amerikalı sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian'ın ABD'nin First Lady'si olma ihtimaline karşı görüşlerini bildiren paylaşımlar yaptı. Genellikle espri içeren bu paylaşımlardan birinde Kardashian, ünlü Oval Ofis'te elinde cep telefonuyla selfie çekerken görülüyor.

5PEK MUTLU OLMADILAR
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PEK MUTLU OLMADILAR

Görünüşe bakılırsa birçok sosyal medya kullanıcısı Kim Kardashian'ın First Lady olma ihtimaline pek de sıcak bakmıyor. Bir bakalım haberin duyulmasından sonra soluğu sosyal medya karşısında alanların bu konu yazdıklarına.

6REALITY ŞOV GİBİ
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REALITY ŞOV GİBİ

Bir sosyal medya kullanıcısı Kanye West, eğer ABD Başkanı seçilir de aile Beyaz Saray'a taşınırsa, Kardashian ailesinin de kendilerini üne kavuşturan Keeping Up With The Kardashian adlı programı burada çekebileceklerini belirtti.

7KIM VE SELFIELERİ
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KIM VE SELFIE'LERİ

Bir başkası, Kardashian'ı Oval Ofis'te çalışma masasında oturup selfie çekerken gösteren bir fotoğraf paylaştı.

8GİTMEK İSTİYORUM BU ÜLKEDEN
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GİTMEK İSTİYORUM BU ÜLKEDEN

Bir kullanıcı "Kanye West, Kim Kardashian'ı First Lady yapabilecek bir yarışa giriyor. Bu ülkeden gitmek istiyorum, şaka değil" diye yazdı.

9BEYAZ SARAY ÖZEL BÖLÜMÜ
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BEYAZ SARAY ÖZEL BÖLÜMÜ

Sosyal medyada görüş bildirenlerden biri "ağlayan yüz " ikonlarını kullanarak "Aman Tanrım! Biz de bundan sonra Keeping Up With The Kardashians'ın Beyaz Saray bölümlerini izleyeceğiz" yorumunu yaptı.

10SİZİ ASLA AFFETMEM
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SİZİ ASLA AFFETMEM

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Eğer Kim Kardashian'ı First Lady yaparsanız sizi hiç affetmeyeceğim" diye yazdı.

11ZATEN YETERİ KADAR OY ALAMAYACAK
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ZATEN YETERİ KADAR OY ALAMAYACAK

Bu arada bazı kullanıcılar Kanye West'in ABD Başkanı olmasına olumlu yaklaşırken bazıları da "Zaten yeteri kadar oy alamayacak, endişe etmeye gerek yok" diye görüş bildirdi.

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