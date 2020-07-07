Eğer Kim Kardashian 'first lady' olursa...

SONRA NE OLACAK? Kanye West'in ABD başkanlığına adaylığını koyması da ortalığı hareketlendirdi. Bunun en önemli nedeni de eşi Kim Kardashian. Sosyal medya kullanıcıları, West seçimleri kazanırsa Kardashian'ın nasıl bir First Lady olabileceğine dair fikirler beyan etti. Bazıları da akıllarına takılan bazı soruları ifade etti bu konuda.