Eğer Kate hamile kalırsa, Harry'nin dizlerine kapanırsınız!
Dünyanın bütün dengelerini değiştiren corona virüs krizi İngiliz kraliyet ailesini de etkiledi. Uzmanların, virüsten en çok 60 yaş üzeri kişilerin etkilendiğini belirtmesi üzerine aile de bazı önemli kararlar alıp değişikliklere gitme yolunda. Kraliyet yorumcularına göre 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ile taht sıralamasında onun ardından gelen 71 yaşındaki Prens Charles izolasyona girecek. Onların yerini ise taht için üçüncü sırada bulunan Prens William alacak. İddialara göre Prens Charles'ın da kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılan Prens Harry'nin de geri dönmesini istediği yolunda.
BACKGRID UK
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İngiltere'de giderek tırmanan corona virüs krizi nedeniyle 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık sorunları bulunan kocası Prens Philip ile birlikte Windsor'daki konutuna çekilecek. Prens Charles da corona virüs krizini eşi Camilla ile birlikte izolasyonda atlatması planlanıyor. Buna göre iki kıdemli üyenin sorumlulukları da Prens William'ın omuzlarına yüklenecek.
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Ancak Call Me Diana: Princess Diana on Herself adlı kitabın yazarı olan kraliyet ailesi uzmanı Nigel Cawthorne, Prens Charles'ın isteğiyle 31 Mart'ta resmen aileden ayrılacak olan Prens Harry'nin de geri dönmesini ya da en azından danışman olarak görev yapmasını istediğini ileri sürdü.
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Cawthorne'a göre bu konuda iki senaryo var. Biri Prens Harry Devlet Danışmanı unvanıyla görev alabilir. Yazara göre bu görevi üstlenebilecek kişilerden biri de taht sıralamasında dokuzuncu olan Prenses Beatrice.
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Devlet Danışmanı olarak görev yapma yetkisi taht sıralamasında ilk dörtte olan 21 yaşından büyük kişilere veriliyor. Nigel Cawthorne'a göre Prenses Beatrice ile Prens Harry bu görevi birlikte de üstlenebilir. Bir başka kraliyet yorumcusu Robert Jobson'a göre de bu tür olağanüstü durumlarda olması gereken de bu....
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Şimdilik Prens William'ın corona virüsü salgını sırasında babaannesi ile babasının yerini alması birçok kişiye göre normal bir durum. Fakat yazar ve kraliyet yorumcusu Nige Cawthorne'a göre çok kişinin aklına ilk anda gelmeyen bir başka olasılık daha var.
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Cawthorne'a göre eğer Prens William'ın eşi Kate Middleton bu süreçte bir kez daha hamile kalırsa kraliyet ailesi Prens Harry'ye geri dönmesi için diz çöküp yalvarabilir. Yazar ve yorumcu "Eminim ki böyle bir durumda Prens Harry geri dönüp babaannesi ve babasına yardım etmek için elinden ne geliyorsa yapar" dedi.