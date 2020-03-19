Eğer Kate hamile kalırsa, Harry'nin dizlerine kapanırsınız!

Cawthorne'a göre eğer Prens William'ın eşi Kate Middleton bu süreçte bir kez daha hamile kalırsa kraliyet ailesi Prens Harry'ye geri dönmesi için diz çöküp yalvarabilir. Yazar ve yorumcu "Eminim ki böyle bir durumda Prens Harry geri dönüp babaannesi ve babasına yardım etmek için elinden ne geliyorsa yapar" dedi.