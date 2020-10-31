Ege Denizi’nde artçı depremler devam ediyor – Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri
6.6 şiddetinde depremin vurduğu İzmir depremi ardından bölgeden yeni deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Akşam ve gece saatlerinde birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; Ege Denizi'nde, saat 18.14'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.73 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İzmir'de meydana gelen depremin ardından paniğe yol açtı. İşte 31 Ekim tarihli son depremler verileri…
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Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirirken; Ege Denizi’nde artçı depremler gün boyu devam etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sabah saatlerine kadar süren 100’ün üstünde artçı deprem yaşandı.
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15 GÜN KADAR SÜREBİLİR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli'deki Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, sunum eşliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremi değerlendirdi.Saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar- Doğanbey açıklarında kendi tespitlerine göre moment büyüklüğü 6,9 olan bir deprem meydana geldiğini dile getiren Özener, depremin derinliğinin yaklaşık 10-12 kilometre civarında olduğunu, sığ bir deprem yaşandığını kaydetti.
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Prof. Dr. Haluk Özener, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "İlk izlenimlere göre yaklaşık 30-40 kilometrelik bir fayın kırıldığı bizim tarafımızdan tespit edildi. Yaklaşık 1,2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. Yaklaşık 1,2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal faylanma depremi. Depremden 1,5 saat sonrasına kadar büyüklükleri 2,8 ile 4,9 olan 21 deprem kaydettik merkezimizde. Artçıların bir hafta 15 güne kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da bir derece altına kadar yaklaşık 5,8-6 civarına kadar artçılar bekleyebiliriz." diye konuştu.
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Depremin yaşandığı Ege Bölgesi'nin sismik olarak oldukça etkin bir bölge olduğunu, ana karada ve denizde yoğun bir deprem aktivitesinin yaşandığını anlatan Özener, 1912'den beri büyüklüğü 6,5'in üstünde deprem olduğunu, en son Ege Denizi'nde 2017'de Bordum'da 6,6 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.
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"Artçı sarsıntılara karşı dikkat etmekte fayda var"
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat da depremin artçılarının uzun bir süre devam edeceğini belirterek, zaman içerisinde sıklıkları ve büyüklüklerinin azalacağını söyledi. Kalafat, ilk 3-4 saat ciddi boyutta önemli artçılar yaşanabileceği için vatandaşların tedbirli olması, hasarlı yapılardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ise son yüzyılda bölgede 6'dan büyük 22 deprem yaşandığını, bölgenin oldukça aktif olduğunu ve çok sayıda fay hattı bulunduğunu kaydetti.
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Bölgede bugünkü depremden sonra kırılan fayın etrafında da gerilme artışı olduğunu belirten Pınar, "Dolayısıyla bölgede çok sayıda irili, ufaklı faylar olduğu için özellikle komşu faylarda da belli bir süre gerilme artışına sebep olup oralarda da artçı depremler olabilir. O yüzden bu olasılıklara da dikkat etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.
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SON DEPREMLER VERİLERİ
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.