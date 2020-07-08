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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 12:31,

Efsane tatilde

Bir döneme damgasını vuran futbolcu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde objektiflere takıldı.

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İngiltere'nin önde gelen takımlarından Arsenal'in efsane yıldızı olarak tarihe geçen Robert Pires, karısı Jessica Lemarie ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. Çift, tatil için İspanya'nın gözde Ibiza adasını seçti.
Fotoğraflar: Backgrid UK

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Pires, Lemarie ve arkadaşları önceki gün deniz kenarında çıktıkları yürüyüşte objektiflere takıldı. Grup, bir süre deniz kenarında oturup güneşin keyfini çıkardı.

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Sonra Jessica Lemarie, eşinin sırtına güneş kremi sürdü. Bir süre sonra da denize girip serinledi.

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Jessica Lemarie, yürüyüş sırasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup daha sonra deniz kenarındaki yürüyüşünü sürdürdü.

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Fransız futbolcu Robert Pires, yeşil sahaların bir dönemine damgasını vuran bir futbolcu.

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Arsenal takımına geçmeden önce Fransa'da Metz ve Marsilya kulüplerinde top koşturdu.

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Daha sonra da İngiltere Premiere Lig takımlarından Arsenal'e geçti. Orada top koştururken takımıyla birlikte iki kez FA kupası kazanma mutluluğunu yaşadı. Pires 2006 yılında jübile yaptı.

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