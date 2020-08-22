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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 17:14 | 

Efsane sunucunun büyük acısı: Larry King iki çocuğunu birkaç gün arayla kaybetti

Ekranın efsane sunucularından Larry King, bir insanın yaşayabileceği en büyük acıyı iki kez yaşadı. Hem de arka arkaya.

Backgrid USA

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1ÖNCE EVLATLIK OĞLUNU SONRA KIZINI KAYBETTİ
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ÖNCE EVLATLIK OĞLUNU SONRA KIZINI KAYBETTİ

86 yaşındaki Larry King'in iki çocuğunun arka arkaya hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. People dergisinin haberine göre King, önce geçen hafta evlatlık oğlu Andy'i kaybetti. 65 yaşındaki Andy'nin ölüm nedenine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Larry King, tam bu acının üstesinden gelmeye çalışırken bu kez bir başka evladının ölüm haberini aldı. 

2KIZININ ANNESİYLE İKİ KEZ EVLENDİ
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KIZININ ANNESİYLE İKİ KEZ EVLENDİ

Ünlü sunucu Larry King'in bir süredir kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kızı Chaia da ağabeyinden birkaç gün sonra hayata veda etti. Chaia, King'in Alene Akins ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti.

3GEÇEN YIL FELÇ GEÇİRİP ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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GEÇEN YIL FELÇ GEÇİRİP ÖLÜMDEN DÖNDÜ

86 yaşındaki Larry King, geçen yıl felç geçirip ölümden dönmüştü. Efsane sunucu ve hayatta kalan üç çocuğunun bu büyük acıyla başa çıkmaya çalıştığı belirtiliyor.

4TAM SEKİZ KEZ EVLENİP BOŞANDI
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TAM SEKİZ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Larry King, hayatı boyunca tam sekiz kez evlendi. İlk evliliğini 1952 ile 53 arasında Freda Miller ile yaptı. İkinci eşi Annette Kaye ile 1961'de evlenip aynı yıl boşandı.

5ARDI ARDINA BOŞANMALAR
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ARDI ARDINA BOŞANMALAR

Larry King, ölen kızı Chaia'nın annesi Alene Akins ile 1961 ile 63 yılları arasında evli kaldı. Sonra ondan boşanıp 1963'te Mickey Sutphin ile evlendi. Bu evlilik dört yıl sonra bitince Alene Atkins ile ikinci kez hayatını birleştirdi. Fakat çift, 1972 yılında boşandı.

6SON EŞİNE GEÇEN YIL BOŞANMA DAVASI AÇTI
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SON EŞİNE GEÇEN YIL BOŞANMA DAVASI AÇTI

King, 1976 ile 1983 arasında Sharon Lepore, 1989 ile 1992 arasında Julie Alexander ile evlendi. 1997'de evlendiği son eşi Shawn King'e geçen yıl boşanma davası açtı. Larry King'in bu evliliklerden dört tane çocuğu bulunuyor. Hayatını kaybeden oğlunu ise evlat edinmişti.  

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