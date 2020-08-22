Efsane sunucunun büyük acısı: Larry King iki çocuğunu birkaç gün arayla kaybetti

ARDI ARDINA BOŞANMALAR Larry King, ölen kızı Chaia'nın annesi Alene Akins ile 1961 ile 63 yılları arasında evli kaldı. Sonra ondan boşanıp 1963'te Mickey Sutphin ile evlendi. Bu evlilik dört yıl sonra bitince Alene Atkins ile ikinci kez hayatını birleştirdi. Fakat çift, 1972 yılında boşandı.