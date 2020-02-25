Efsane oyuncu Kirk Douglas 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmamış

Babasının ölümünü "muazzam bir acı" diyerek duyuran Michael Douglas "Kirk Douglas'ın dünya için bir efsane, sinemanın altın çağlarından bir aktör ve insan hakları için mücadele eden bir insan olduğunu" belirtti.



Daha sonra da babasını kaybetmenin kendisi için ne anlama geldiğini şu satırlarla anlattı: "Ben ve kardeşlerim Joel ile Peter için "baba", Catherine için harika bir kayınpeder, bütün torunları için sevgili büyükbabaları ve eşi Anne için harika bir koca."Douglas, babasının geçen 9 Aralık'ta kutladıkları son doğum gününde ona da söylediği sözleri yazarak Instagram hesabından efsane oyuncuya veda etti: "Baba, seni çok seviyorum ve senin oğlun olmakla gurur duyuyorum."