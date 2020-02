Efsane oyuncu Kirk Douglas 61 milyon dolarlık servetini oğluna bırakmamış

Douglas ayrıca birçok farklı askeri rolde oynadı. Bunların arasında Top Secret Affair (1957), Paths of Glory (1957), Town Without Pity (1961), The Hook (1963), Seven Days in May (1964), In Harm's Way (1965), Cast a Giant Shadow (1966), ve Is Paris Burning (1966) sayılabilir. En çok bilinen rolü ise Paths of Glory'deki Albay Dax rolüdür.