Efsane oyuncu diziye veda etti: Tam 35 yıl aynı rolü oynamıştı

EastEnders dizisinin bazı bölümlerinde Haluk Bilginer de rol almıştı.



Bu arada EastEnders, dünyanın en uzun süre yayında kalan dizilerinden biri olarak bilinse de bu alanda rekor bir başka yapıma ait. Dünyanın en uzun süren dizisinin ekran serüveni tam 72 yıl sürdü. 'Guiding Light' adlı dizi, 1937 yılında radyoda yayınlanmaya başlandı. Daha sonra da TV'ye geçti. Dizi 2009 yılında final yaptı.