Efsane oyuncu diziye veda etti: Tam 35 yıl aynı rolü oynamıştı
Televizyon tarihinin yaşayan efsanelerinden biri, tam 35 yıl boyunca oynadığı diziden ayrıldığını duyurdu. Oyuncunun neredeyse bütün kariyeri boyunca kamera karşısına geçtiği dizinin ilk bölümü 1985 yılında yayınlanmıştı. Yapım, dünyanın en uzun süre ekranda kalan dizilerinden biri olarak da tarihe geçti.
BACKGRID UK
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İngiliz yayın kuruluşu BBC'de ekrana gelen EastEnders adlı dizide 35 yıl boyunca çamaşırhane çalışanı Dot Cotton karakterini canlandıran 93 yaşındaki oyuncu June Brown, diziye veda ettiğini açıkladı. Brown "son dönemde hikayenin, canlandırdığı kahramanla ilgili bölümleri kendisini hayal kırıklığına uğrattığı için" böyle bir karar aldığını belirtti. Aynı dizide bir dönem Haluk Bilginer de rol almış ve Mehmet Osman karakterine hayat vermişti.
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June Brown'un canlandırdığı hastalık hastası Dot Cotton karakteri, bu yılın ocak ayından bu yana ekranda görünmüyordu. Cotton karakteri, bıraktığı bir sesli mesaj aracılığıyla İrlanda'ya taşınmak zorunda kaldığını belirtmişti.
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June Brown, EastEnders dizisindeki eski çalışma arkadaşlarından Rani Singh'in sorularını yanıtladığı podcast'te "EastEnders için bir hizmetli olmak istemiyorum. Diziyi bıraktım" diye konuştu. Brown canlandırdığı karakter hakkında "Onu İrlanda'ya gönderdim ve o orada kalacak" dedi. EastEnders dizisinin sözcüsü ise Brown için kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.
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June Brown, Dot Cotton karakterini canlandırmaya dizinin ekran serüveninin başladığı 1985 yılında başladı. 1993 ile 1997 arasında verdiği kısa bir ara dışında da sürekli dizide aynı karakteri canlandırdı.
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Oyuncu, 1927 yılında beş çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Fakat küçük yaşta ağabeyini zatürree hastalığından, kız kardeşini de menenjit nedeniyle kaybetti. June Brown TV kariyerine Coronation Street ve Mrs Parsons gibi yapımlarla başladı. Daha sonra aralarında The Time Warrior, Angels, Minder'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçti.
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June Brown, bir efsane haline geldiği EastEnders kadrosuna aynı dizide kamera karşısına geçen Leslie Grantham tarafından önerildi. Dot Cotton karakterine hayat veren Brown, 1993 ile 1997 yıllarında verdiği aranın ardından tekrar aynı karakteri oynamayı sürdürdü. Brown, diziye katıldığında 60 yaşına yaklaşıyordu. Haluk Bilginer de bir dönem EastEnders dizisinde oynamıştı.
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EastEnders dizisinin bazı bölümlerinde Haluk Bilginer de rol almıştı.
Bu arada EastEnders, dünyanın en uzun süre yayında kalan dizilerinden biri olarak bilinse de bu alanda rekor bir başka yapıma ait. Dünyanın en uzun süren dizisinin ekran serüveni tam 72 yıl sürdü. 'Guiding Light' adlı dizi, 1937 yılında radyoda yayınlanmaya başlandı. Daha sonra da TV'ye geçti. Dizi 2009 yılında final yaptı.