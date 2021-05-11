Efsane metroda

Müzik dünyasının efsane ismi bir kez daha metroda görüntülendi.
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1
Her biri müzik ya da sinema dünyasının ünlüleri. Lüks malikaneleri, pahalı ulaşım araçları var. Fakat genellikle toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar, şehir içi seyahat için. İşte metroda görüntülenen, bazıları fotoğrafı çekenler dışında kimse tarafından tanınmayan o ünlüler.
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Efsane Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, metroda en çok görüntülenen ünlülerden biri. Hatta bu yüzden ona "gerçek bir New Yorklu" diyen de var. 76 yaşındaki Waters, önceki gün yine metroda görüntülendi. Bir ara uyuklayan ünlü müzisyen ineceği durağa gelince de bulunduğu kompartımandan çıkıp yürümeye başladı.
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Rol aldığı Sex and The City adlı diziyle tanınan Cynthia Nixon da metronun müdavimlerinden.
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Ünlü oyuncu Ewan McGregor sık sık metroyu kullanıyor.
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Rol aldığı Thor ve Blinspot gibi yapımlarla tanına Jaimie Alexander da zaman zaman metroda objektiflere takılıyor.
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Katie Holmes, yıllardan beri metroda görüntülenir. Artık yanında sevgilisi Emilio Vitolo da var.
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TV ünlüsü Kelly Bensimon da New York metrosunda görüntüleniyor.
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Ünlü oyuncu Kevin Bacon, metroyu kullanan ünlülerden.
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Liam Hemsworth metro çıkışı böyle görüntülendi.
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Lily Allen metroda cep telefonuyla vakit geçirirken görüntülendi.
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Madonna'nın kızı Lourdes Leon,
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Dünyanın en zengin ailelerinden birinden gelen, yine aynı şekilde zengin bir ailenin gelini olan Nicky Hilton da sık sık metro kullanıyor.