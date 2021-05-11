Efsane metroda

Efsane Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, metroda en çok görüntülenen ünlülerden biri. Hatta bu yüzden ona "gerçek bir New Yorklu" diyen de var. 76 yaşındaki Waters, önceki gün yine metroda görüntülendi. Bir ara uyuklayan ünlü müzisyen ineceği durağa gelince de bulunduğu kompartımandan çıkıp yürümeye başladı.