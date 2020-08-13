'Efsane güzellik' kendini yıllara teslim etti

YILLARLA İNATLAŞMAYANLAR Ama bazıları da geçip giden yıllarla hiç inatlaşmadan kendilerini doğal akışa bırakıyor. Hollywood söz konusu olunca inanılmaz gelse de hiç botoks, dolgu, yüz gerdirme gibi işlemler yaptırmayan ünlüler de var. Elbette bakımlı olmaya özen gösteriyorlar ama zaman içinde gelişen kırışıklıklarıyla da barışık bu ünlüler. Hatta doğal halleriyle kendileri çektikleri fotoğraflarını filtreye bile ihtiyaç duymadan sosyal medya hesaplarından paylaşıyor bu ünlüler. İşte gösteri dünyasının "yıllarla inatlaşmayan", kendileriyle ve kırışıklıklarıyla barışık o ünlüleri.