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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 13:26,

'Efsane güzellik' kendini yıllara teslim etti

Gösteri dünyasında isim yapan kadın ve erkek ünlülerin çoğunun ortak bir amacı var: Hiç yaşlanmamak, olabildiğince genç kalmak.  Elbette bu uğurda da bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Daha 20'li yaşlarındayken estetik kliniklerin kapısını çalıp botoks, yüz gerdirme, dolgu yaptıran hatta bıçak altına yatan çok sayıda ünlü var.

Instagram, Backgrid USA, Depo Photos

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1YILLARLA İNATLAŞMAYANLAR
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YILLARLA İNATLAŞMAYANLAR

Ama bazıları da geçip giden yıllarla hiç inatlaşmadan kendilerini doğal akışa bırakıyor. Hollywood söz konusu olunca inanılmaz gelse de hiç botoks, dolgu, yüz gerdirme gibi işlemler yaptırmayan ünlüler de var. Elbette bakımlı olmaya özen gösteriyorlar ama zaman içinde gelişen kırışıklıklarıyla da barışık bu ünlüler. Hatta doğal halleriyle kendileri çektikleri fotoğraflarını filtreye bile ihtiyaç duymadan sosyal medya hesaplarından paylaşıyor bu ünlüler. İşte gösteri dünyasının "yıllarla inatlaşmayan", kendileriyle ve kırışıklıklarıyla barışık o ünlüleri. 

2KIRIŞIKLIKLARI OLAY OLMUŞTU
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KIRIŞIKLIKLARI OLAY OLMUŞTU

Estetik müdahalelere karşı olduğunu her fırsatta açıklayan Naomi Watts, 51 yaşında. Güzel oyuncu geçen yıl katıldığı film festivallerinde makyajın bile saklamadığı kırışık ve sarkmalarla konuşulmuştu. Oyuncu "Gerekirse yaptırırım elbette ama şu an ihtiyaç duymuyorum" demişti bu konudaki sorulara. Görünüşe göre hala da aynı fikirde.

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İki çocuk annesi Watts, 2000'lerin ilk yarısında böyle görünüyordu.

4ZAMANLA BARIŞIK
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ZAMANLA BARIŞIK

Laura Dern de 53 yaşına geldi ve cilt bakımı dışında herhangi bir müdahale yok yüzünde.

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Bu yıl Oscar ve Altın Küre'den ödülle dönen yıldız gençlik yıllarında.

6BİR DÖNEMİN EN GÜZEL KADINIYDI
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BİR DÖNEMİN EN GÜZEL KADINIYDI

Bugün 68 yaşında olan Isabelle Rossellini, sinemanın efsane yıldızlarından Ingrid Bergman ile İtalyan yönetmen Roberto Rossellini'nin kızı. O da doğal akışında yaşlanmayı seçti.

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Rossellini, 30'lu yaşlarında böyle görünüyordu.

8EFSANE GÜZELLİK
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EFSANE GÜZELLİK

1980'lerin efsane güzeliydi Brooke Shields, bugün 55 yaşında. O da botoks, dolgu gibi işlemlere veda edeli epey zaman oldu.

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Shields, bir dönem sinemanın en güzel kadını olarak anılıyordu.

10ESTETİĞE KARŞI
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ESTETİĞE KARŞI

52 yaşındaki üç çocuk annesi Julia Roberts da estetik karşıtı ünlülerden. Kendini doğal akışa bıraktı o da.

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Roberts, şöhretini Richard Gere ile oynadığı Özel Bir Kadın filmine borçlu.

12DOĞAL AKIŞA BIRAKTI
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DOĞAL AKIŞA BIRAKTI

57 yaşındaki Jodie Foster da botoks, dolgu gibi işlemlerden uzak duruyor.

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Foster'ın 2000'lerin başındaki görüntüsü.

1471 YAŞINDA VE HALA ÇOK GÜZEL
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71 YAŞINDA VE HALA ÇOK GÜZEL

Estetik karşıtlarından biri de Meryl Streep. 71 yaşında ve hala çok güzel.

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Streep'in gençlik yıllarından.

16SADECE CİLT BAKIMI
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SADECE CİLT BAKIMI

Bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova, 55 yaşında. Cilt bakımını asla ihmal etmiyor. Fakat, botoks ve dolgu gibi işlemlerden uzak duruyor.

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Porizkova şöhretinin doruğundayken böyle görünüyordu.

18SAĞLIK VE GÜZELLİK İÇİN KEMİK SUYU İÇİYOR
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SAĞLIK VE GÜZELLİK İÇİN KEMİK SUYU İÇİYOR

53 yaşındaki Salma Hayek de hiç estetik yaptırmadığını söylüyor. Ama cildinin bakımı için saatlerce kaynattığı kemik suyunu içmek de dahil birçok önlem alıyor.

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Hayek'in gençlik yıllarındaki görüntüsü.

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