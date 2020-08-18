Efsane dizinin çekildiği ev satıldı: Üçü öldü, biri hayatta

ABD'nin Los Angeles kentinin gözde bölgelerinden Brentwood'da bulunan ve 1950'lerin tarzını yansıtan ev, 4 milyon 620 bin dolara satıldı. Efsane dizinin satıldığı tek katlı bu ev, geçtiğimiz temmuz ayında 2 milyon 999 bin dolara satışa çıkarılmıştı.
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DOKUZ ALICI ADAYI TEKLİF VERDİ
Dört yatak odası, dört banyosu bulunan ev için dokuz alıcı adayı teklif vermişti. Sonunda 4 milyon 620 bin dolar veren kişi evin yeni sahibi oldu.
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ROSE, BLANCE, DOROTHY VE SOPHIA'NIN EVİ
Golden Girls (Altın Kızlar) adlı dizide senaryo gereği bu ev Miami'de bulunuyordu. Dizinin kahramanları Rose, Blanche, Dorothy ve Sophia bu evde yaşıyordu.
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BİR BENZERİ DE İNŞA EDİLDİ
Dizinin ilk bölümleri bu evde çekildi. Daha sonra da Disney Stüdyoları'da bir benzeri inşa edildi ve çekimler orada sürdü. Ancak o kopya ev 2003 yılında yıkıldı.
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DOĞAL IŞIK ALIYOR
Hawail kökenli bir mimar tarafından inşa edilen evin iç tasarımı Japon ve Hawai kültürlerini yansıtıyor. Odaların aldığı doğal ışık ve sade iç düzenleme de dikkat çekici.
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1985'TEN 1992'YE
Bir dönem ülkemizde de gösterilen Altın Kızlar dizisinin ekran serüveni 1985'te başladı. Dizi, 1992 yılına kadar yayınlandı.
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DÖRT KAHRAMAN, DÖRT USTA OYUNCU
Dizinin ana kahramanlarından Sophia'yı Estelle Getty, Blance'ı Rue McClanahan, Rose'u Betty White, Dorothy'yi Bea Arthur canlandırıyordu.
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ÜÇÜ ÖLDÜ BİRİ HAYATTA
Estelle Getty 2008'de, Bea Arthur 2009'da, Rue McClanahan 2010'da, hayata veda etti. Rose rolündeki Betty White ise 98 yaşında ve hala hayatta.
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AYNI EVDE YAŞAM
Terry Hughes'un yönetmenliğini üstlendiği dizi, emekli olduktan sonra Miami'ye taşınıp aynı evde yaşayan dört kadının hikayesini anlatıyordu.
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YERLİ UYARLAMASI DA YAPILDI
Bu dizinin yerli versiyonu da 2009 yılında ekrana gelmeye başladı. Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Nevra Serezli'nin rol aldığı dizi fazla uzun ömürlü olmadı.