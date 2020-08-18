MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEfsane dizinin çekildiği ev satıldı: Üçü öldü, biri hayatta
GeriMagazin Efsane dizinin çekildiği ev satıldı: Üçü öldü, biri hayatta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 16:22,

Efsane dizinin çekildiği ev satıldı: Üçü öldü, biri hayatta

Bir dönem milyonları ekrana bağlayan The Golden Girls (Altın Kızlar) adlı dizinin çekildiği ev satıldı.

Mega News Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TEMMUZ AYINDA SATIŞA ÇIKARILDI
Abone Olgoogle-news

TEMMUZ AYINDA SATIŞA ÇIKARILDI

ABD'nin Los Angeles kentinin gözde bölgelerinden Brentwood'da bulunan ve 1950'lerin tarzını yansıtan ev, 4 milyon 620 bin dolara satıldı. Efsane dizinin satıldığı tek katlı bu ev, geçtiğimiz temmuz ayında 2 milyon 999 bin dolara satışa çıkarılmıştı.

2DOKUZ ALICI ADAYI TEKLİF VERDİ
Abone Olgoogle-news

DOKUZ ALICI ADAYI TEKLİF VERDİ

Dört yatak odası, dört banyosu bulunan ev için dokuz alıcı adayı teklif vermişti. Sonunda 4 milyon 620 bin dolar veren kişi evin yeni sahibi oldu.

3ROSE, BLANCE, DOROTHY VE SOPHIANIN EVİ
Abone Olgoogle-news

ROSE, BLANCE, DOROTHY VE SOPHIA'NIN EVİ

Golden Girls (Altın Kızlar) adlı dizide senaryo gereği bu ev Miami'de bulunuyordu. Dizinin kahramanları Rose, Blanche, Dorothy ve Sophia bu evde yaşıyordu.

4BİR BENZERİ DE İNŞA EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

BİR BENZERİ DE İNŞA EDİLDİ

Dizinin ilk bölümleri bu evde çekildi. Daha sonra da Disney Stüdyoları'da bir benzeri inşa edildi ve çekimler orada sürdü. Ancak o kopya ev 2003 yılında yıkıldı.

5DOĞAL IŞIK ALIYOR
Abone Olgoogle-news

DOĞAL IŞIK ALIYOR

Hawail kökenli bir mimar tarafından inşa edilen evin iç tasarımı Japon ve Hawai kültürlerini yansıtıyor. Odaların aldığı doğal ışık ve sade iç düzenleme de dikkat çekici.

61985TEN 1992YE
Abone Olgoogle-news

1985'TEN 1992'YE

Bir dönem ülkemizde de gösterilen Altın Kızlar dizisinin ekran serüveni 1985'te başladı. Dizi, 1992 yılına kadar yayınlandı.

7DÖRT KAHRAMAN, DÖRT USTA OYUNCU
Abone Olgoogle-news

DÖRT KAHRAMAN, DÖRT USTA OYUNCU

Dizinin ana kahramanlarından Sophia'yı Estelle Getty, Blance'ı Rue McClanahan, Rose'u Betty White, Dorothy'yi Bea Arthur canlandırıyordu.

8ÜÇÜ ÖLDÜ BİRİ HAYATTA
Abone Olgoogle-news

ÜÇÜ ÖLDÜ BİRİ HAYATTA

Estelle Getty 2008'de, Bea Arthur 2009'da, Rue McClanahan 2010'da,  hayata veda etti. Rose rolündeki Betty White ise 98 yaşında ve hala hayatta.

9AYNI EVDE YAŞAM
Abone Olgoogle-news

AYNI EVDE YAŞAM

 Terry Hughes'un yönetmenliğini üstlendiği dizi, emekli olduktan sonra Miami'ye taşınıp aynı evde yaşayan dört kadının hikayesini anlatıyordu. 

10YERLİ UYARLAMASI DA YAPILDI
Abone Olgoogle-news

YERLİ UYARLAMASI DA YAPILDI

Bu dizinin yerli versiyonu da 2009 yılında ekrana gelmeye başladı. Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Nevra Serezli'nin rol aldığı dizi fazla uzun ömürlü olmadı.

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi