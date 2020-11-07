Efsane Cuma-Süper Cuma indirim günleri: Black Friday 2020 ne zaman?
Black Friday adıyla yurt dışında gerçekleşen, ülkemizde ise Efsane Cuma, Süper Cuma gibi isimlerle bilinen indirim günleri için geri sayım başladı. Black Friday indirimlerinden yararlanmak isteyenler bu tarihler arasında ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini gerçekleştirecek. Online e ticaret ve mağazalar üzerinden yapılacak olan indirim günleri boyunca farklı firmalar kasım ayında uygun fiyatlı ürünlerini satışa sunacak. Peki, Efsane Cuma ne zaman? İşte, 2020 Muhteşem Cuma günleri.
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Efsane Cuma indirim günleri alışveriş tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Her sene ülkemizde kasım ayında gerçekleşen Süper Cuma günlerinde, teknolojik, giyim, ayakkabı gibi sektörlerde uygun fiyatları ürünler vitrinlerde yer alacak. Türkiye'de e ticaret siteleri farklı tarihlerde indirimlerini yapacak. ABD'de gerçekleşen Black Friday ise 27 Kasım tarihinde gerçekleşecek. İşte, detaylar.
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BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Her yıl milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel gün, gerek teknoloji gerek giyim her konuda büyük indirimler gerçekleşiyor. Black Friday bu yıl 27 Kasım 2020 tarihine denk geliyor. Ülkemizde de bu tarihte indirimlerin yapılması bekleniyor.
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SÜPER CUMA-EFSANE CUMA İNİDİRİMLERİ NE ZAMAN NE ZAMAN?
Türkiye'de Süper Cuma ve Efsane Cuma gibi isimlerle bilinen indirim günlerinde büyük e-ticaret siteleri indirimlerini yapacak. 9-12 Kasım tarihleri arasında bazı alışveriş siteleri indirim günlerini sunacak.
Tüm firmaların ve e ticaret sitelerinin indirim günleri farklı günlerde gerçekleşecek.
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BLACK FRİDAY NEDİR?
1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
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BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.
Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.
Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.