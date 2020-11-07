Efsane Cuma-Süper Cuma indirim günleri: Black Friday 2020 ne zaman?

BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI? Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.



Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.



Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.